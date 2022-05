Auto mit Einschusslöchern in der Wachau gestoppt

Eine Polizeistreife aus Niederösterreich hielt am Dienstag ein stark beschädigtes Auto im Ortsgebiet von Wösendorf an: Sprünge in der Windschutzscheibe, die Seiten- und das Heckfenster mit Plastikfolie überzogen, die Karosserie durchlöchert. Soweit ein ungewöhnlicher, wenn auch nicht spektakulärer Einsatz ...