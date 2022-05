Innsbruck: Verdächtiger randalierte in Tankstelle

Einen wilden Auftritt legte in der Nacht auf Mittwoch ein 21-jähriger Österreicher in einer Tankstelle in Innsbruck hin. Von einem Mitarbeiter forderte er Bargeld, ergriff jedoch gleich darauf den Geschäftsbereich. Zeugen verfolgten den Mann. Die Polizei konnte ihn noch auf dem Gelände festnehmen.