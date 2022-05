Klinikum für Schilddrüsenchirurgie zertifiziert

Die vergangenen drei Jahre wurde nun alles evaluiert – von der Operationsqualität bis hin zur Dokumentation der gefürchteten Verletzungen des Stimmbandnervs. Das Ergebnis ist so überzeugend, dass die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie die Abteilung am Klinikum als „Kompetenzzentrum für Schilddrüsenchirurgie“ auszeichnete; als einziges Haus in Kärnten und zweites in Österreich.