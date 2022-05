Diese Schauspieler waren schon am Wörthersee

74 Filme in Kärnten entstanden

„Mit dem Schlosshotel am Wörthersee sind insgesamt 74 Filme hier entstanden“, erzählt Otto Retzer. Film- und Fernsehproduzent Karl Spiehs machte mit „Lisa Film“ den glitzernden See zur atemberaubenden Filmkulisse Europas. „Einmal haben wir fünf Filme zugleich gedreht. Alle waren da. Gunther Philipp, Uschi Glas, Roy Black, Peter Alexander, Rudi Carrell, Georg Thomalla, Peter Weck, Theo Lingen, Waltraut Haas, Dagmar Koller, Otto Schenk, Chris Roberts. Überall wurde gedreht. Von Velden bis zum Faaker See. Die Schauspieler traten teils sogar in mehreren Filmen gleichzeitig auf. Einen Tag haben sie für diese Produktion gedreht, am nächsten Tag für eine andere“, erzählt Retzer.