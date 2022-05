Prügelschüler bleibt bei Opfer (14) in der Klasse

Katharina T. (14) muss noch immer Schmerzmittel nehmen. Ein Schulfreund (15) soll dem Mädchen aus Wartberg/Aist am 5. Mai in der 10-Uhr-Pause im Klassenzimmer der Polytechnischen Schule Pregarten mit der Faust ins Gesicht geprügelt haben. Die Jugendliche wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung stationär im Klinikum Freistadt aufgenommen. Inzwischen besucht sie zwar wieder den Unterricht, fühlt sich in Gegenwart des Angreifers aber dort nicht mehr wohl.