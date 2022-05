Was tun, wenn Angehörige plötzlich Pflege brauchen

Was kann ich tun, um zu Hause das Sicherheitsgefühl zu erhöhen?

Neben sogenannten Notrufsystemen, wie z. B. einem Notrufband, ist es ratsam, ein Netzwerk von Kontakten zu vertrauten Personen zu pflegen bzw. aufzubauen, etwa in Form regelmäßiger kurzer persönlicher Besuche oder Telefonate zu fix vereinbarten Zeiten. Stolperfallen sollten beseitigt und Haltegriffe angebracht werden. Auch die moderne Technik bietet immer mehr Möglichkeiten. In Graz (Bethlehemg. 6) eröffnet am 13. 6. ein Schauraum, wo man diese technischen und digitalen Hilfsmittel ausprobieren kann und beraten wird.