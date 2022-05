Kriegsverbrechen: London „prüft“ Putin-Tribunal

Verteidigungsminister: Auch Generäle vor Gericht stellen

Einen Prozess vor einem Kriegsverbrechertribunal gegen Putin und dessen Generäle hatte kürzlich auch der britische Verteidigungsminister Ben Wallace gefordert. Die Generäle seien ebenso mitschuldig an der Invasion wie der Präsident, sagte Wallace bei einer Rede im National Army Museum in London. Dabei sprach er auch davon, dass er einen Sieg der Ukraine für sehr wahrscheinlich halte. Die Rede hielt Wallace ausgerechnet am 9. Mai, der in Russland als der „Tag des Sieges“ gefeiert wird. Für die russische Führung „kann es keinen Tag des Sieges geben, nur Schande und sicherlich eine Niederlage in der Ukraine“, so der Verteidigungsminister.