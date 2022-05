Eclairs: Ein „Liebesknochen“ als süße Versuchung

Mango Curd

Zutaten:

250g Mango (sehr reif), 100g Zucker, 90ml Limettensaft (3 Limetten), 1 Prise Salz, 2 Eier, 100g Butter, 1 TL Vanillezucker.

Zubereitung: Mango, Limettensaft, Zucker und Salz fein pürieren und zusammen mit der Butter in einem Topf erhitzen. Einmal aufkochen lassen. Die Eier separat in einer Schüssel verquirlen und nach und nach etwas von der heißen Mango einrühren. Ganz langsam, damit das Ei nicht stockt. Dann alles zurück in den Topf geben und bei mittlerer Hitze eindicken lassen. Dabei stetig rühren. Wenn die Creme eingedickt ist, in Gläser abfüllen und abkühlen lassen. Der Mango-Curd hält im Kühlschrank (in Gläsern) ca. 4 Wochen.