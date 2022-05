USA verzeichnen eine Million Corona-Tote

An der Zeit, zu handeln

„Wir alle müssen mehr tun, müssen diejenigen ehren, die wir verloren haben, indem wir alles tun, was wir können, um so viele Todesfälle wie möglich zu verhindern. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir handeln. Wir alle zusammen“, hielt Biden bei einem internationalen Videogipfel fest. Die USA würden etwa wichtige Technologien weltweit zur Verfügung stellen, um gegen die Pandemie zu kämpfen. Ein Beispiel ist das stabilisierte Spike-Protein, das in mehreren Corona-Impfstoffen verwendet wird.