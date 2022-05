Biden bei Gipfel: Pandemie „noch nicht vorbei“

„Wir alle müssen mehr tun, müssen diejenigen ehren, die wir verloren haben, indem wir alles tun, was wir können, um so viele Todesfälle wie möglich zu verhindern“, sagte Biden. Er ordnete an, die Flaggen in Erinnerung an die Corona-Toten den USA bis einschließlich Montag auf halbmast zu setzen.