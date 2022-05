Auto fuhr in Radfahrer-Gruppe, dann kippte es um

Aus ungeklärten Gründen kam das Unfallfahrzeug auf die Gegenspur und fuhr in eine Gruppe. Dabei verletzte sie einen Rad- und einen Mopedfahrer. „Danach kam sie wieder zurück auf ihre Fahrbahnseite, wo sie erst in ein Verkehrsschild krachte und dann in einen Baum“, berichtet Daniel Klemen von der Freiwilligen Feuerwehr Haidach. Dadurch kippte das Auto auf die Fahrerseite und die Lenkerin konnte sich selbst nicht mehr befreien.