Einbrecher haben gleich dreimal zugeschlagen

In der Nacht auf Dienstag brachen unbekannte Täter in zwei verschiedene Gastlokale sowie einem Post-Partner-Shop in Sankt Gallen (Bezirk Liezen) ein. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Zudem wurde bekannt, dass Montagvormittag auch in eine Wohnung in der Stadt Liezen eingebrochen wurde.