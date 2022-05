Unter Druck: Stehen in Graz schon zu viele Hotels?

Die Bagger brummen, es wird gehämmert, verputzt oder betoniert. In Graz sind derzeit drei große Hotel-Bauprojekte im Entstehen: die Radisson-Gruppe baut an der Ecke der Annenstraße zum Eggenberger Gürtel, ein Motel One entsteht am Jakominiplatz und das Aiola Living erweitert seine Kapazitäten in der Schmiedgasse.