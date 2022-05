Hassparolen gegen junge Flüchtlinge in Wien

Knapp einen Monat lang waren 100 Kinder aus einer ukrainischen Fußballakademie in Salzburg untergebracht. Sie konnten per Zug vor Krieg und Verfolgung aus der hart umkämpften Gegend rund um Odessa fliehen. Vergangene Woche hieß es dann, dass sie das Quartier räumen müssen. Kurzerhand haben die Bundesbetreuungsagentur und die Bundesimmobiliengesellschaft in Penzing eine neue Unterkunft kindergerecht adaptiert und eingerichtet.