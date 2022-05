Vorm Derby die ganz klare Nummer eins

Während Austria Salzburg weiterhin am Tabellenende der Westliga steht, nimmt der TSV St. Johann richtig Fahrt auf. Die Elf von Coach Lottermoser fuhr gegen Dornbirn den zweiten Westliga-Sieg in Folge ein. Damit vergrößerten die Pongauer den Abstand auf den Konkurrenten bereits auf sieben Punkte. Am Freitag sollen es noch mehr werden.