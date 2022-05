Mordverdächtiger: „Habe nie geplant, sie zu töten“

Wie „Krone“-Leser wissen, hat sich der in Deutschland geborene Österreicher nach einem Tag auf der Flucht freiwillig gestellt. Im Verhör am Samstag äußerte er sich zur Tat: „Ich war in einem Blutrausch. Ich wollte einfach nur mehr, dass sie ruhig ist und dass alles vorbei ist.“ Einzelheiten konnte der 41-Jährige nicht nennen - dabei sprach er von einem „Blackout“ und einem „Ausnahmezustand“. Aber er sagte auch: „Ich habe nie geplant, Sabrina zu töten.“ Die Situation sei eskaliert, es sei spontan alles passiert.