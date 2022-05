Ohne „Netz“ verlieren Ältere oft den Anschluss

Bewerbungen erstellen, sich zum PCR-Test anmelden, Geld überweisen oder das Paket an eine gewünschte Station zustellen lassen. All das funktioniert im Internet mit nur wenigen Klicks. Immer mehr Dinge, die früher noch vor Ort persönlich erledigt werden mussten, kann man heute von zu Hause aus über Smartphone, Tablet, Laptop oder PC erledigen. Für die so genannten „Digital Natives“ ist das freilich nur von Vorteil. Nicht so für viele Seniorinnen und Senioren im Land...