„Große Sorge“ an der Linzer JKU wegen Digital-Uni

Nicht nur andere Universitäten in Österreich sticheln gegen die neue Digital-TU, sondern auch die eigene Schwester-Universität JKU. Wobei das Wort „sticheln“ in diesem Zusammenhang zu abwertend klingt. Immerhin liegt eine sehr fundierte skeptische, das neue Projekt im Grunde ablehnende Stellungnahme des Senats vor. Dieser ist neben dem Rektorat (Meinhard Lukas & Co.) und dem Universitätsrat (Heinrich Schaller & Co.) oberstes Leitungsorgan der Universität. Vorsitzender ist Univ.-Prof. Hanspeter Mössenböck, als Leiter des Instituts für Systemsoftware und Leiter der Studienkommission Informatik auch inhaltlich sehr vom Fach.