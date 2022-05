Mit der Drohne gegen Mähtod bei Rehkitzen

Schutzinstinkt ist Falle

Hackl, der sein Jagdrevier im Bezirk Freistadt hat, ist jeden Frühsommer so bald am Morgen unterwegs. „Ich habe sicher hunderte Kitze geborgen und vor Leid und Tod bewahrt“, sagt er stolz. Die Kleinen werden geboren, ihr Schutzinstinkt in den ersten Wochen besteht darin, nicht zu flüchten, sondern sich im Gras zu verstecken, wenn Gefahr droht.