Streit um Maskentragen in Bim: Linzer verletzt

Ein 49-jähriger Linzer stieg am Freitag gegen 23.50 Uhr gemeinsam mit seiner 36-jährigen Lebensgefährtin auf dem Hauptplatz in Linz in die Straßenbahn in Richtung Universität ein. Dort fielen ihm zwei Jugendliche ohne Maske auf, woraufhin er sie ansprach und ein Foto von ihnen machte.