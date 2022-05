Im Mölltal will man miteinander handwerken

„Das Mölltal weist eine hohe Zahl an historisch wertvollen Gebäuden auf. Diese wertzuschätzen und richtig zu pflegen, ist unser Thema“, so die Veranstalter. Teil zwei der „Tal schafft was“-Reihe ist dann am 28. Mai die MöllpaRADde, eine Radwanderung von Großkirchheim über Mörtschach nach Winklern, bei der man gewohnte Orte und Räume mit anderen Augen sehen wird.