Siedelpläne für Polizeigefängnis Paulustor

Sanierung ausgeschlossen

Doch jetzt könnte es offenbar wirklich zu grundlegenden Änderungen in diesem imposanten Polizeikomplex kommen. Das sich im Innenhof befindende und stets gut „besuchte“ Polizeianhaltezentrum (PAZ) ist nämlich in die Jahre gekommen. Eine Sanierung werde aus wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen, deshalb soll an einem Standort im Grazer Süden neu gebaut werden. So zumindest die Gerüchte, die sich hartnäckig in der Landeshauptstadt halten. „So weit ist es aber noch nicht“, stellt Polizeisprecher Heimo Kohlbacher klar.