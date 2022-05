„Evil Dead: The Game“: Da tanzt der Teufel!

Basierend auf der Kult-Trilogie von Regisseur Sam Raimi und der Serie „Ash vs Evil Dead“, schlüpfen Spieler in „Evil Dead: The Game“ in die Rolle der Protagonisten des kultigen Horror-Franchises, um sich in einem vierköpfigen Team gegen das Böse zu stellen, oder als ein Teil davon selbst Jagd auf Ash, Kelly Maxwell & Co. zu machen.