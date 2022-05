Pflege-Milliarde | Milliarden-Sportler

Milliarden-Sportler. Eine Milliarde Euro: Eine Summe, mit der man Zehntausende in der Pflege engagierte Menschen, wenn schon nicht wirklich froh, dann doch zumindest etwas froher machen kann. Oder zehn Sportler. Ja, es ist kein Witz! Gestern wurde wieder einmal die neueste Statistik über die bestverdienenden Sportler weltweit veröffentlicht. Die führt der argentinische Kicker Lionel Messi mit einem Jahreseinkommen - zusammengesetzt aus Gehalt, Preisgeld und Sponsorengeldern - von 123 Millionen an. Ja, er allein! Ihm auf den Fersen der Basketballer LeBron James mit 115 Millionen, auch Fußballer Cristiano Ronaldo kommt mit 109 Millionen Euro gut weg. Es folgen unter anderem Kicker Neymar und auf Platz 7 Tennis-Star Federer (86 Millionen). Auf Platz 10 einer, den man, wenn man so wie ich für Profi-Basketball nicht viel übrig hat, erst buchstabieren muss: Der Herr heißt Giannis Antetokounmpo und kommt auch noch auf nicht ganz schlappe 76,9 Millionen Euro im Jahr. Insgesamt scheffeln die 10 - allesamt natürlich Herren - fast eine Milliarde Euro… Man kann jetzt natürlich sagen, das mit der Milliarde für die Pfleger in einen Topf zu werfen wäre unstatthaft. Aber den Kopf schütteln über diesen Wahnsinn wird man dürfen. Denn diese Summen sind mehr als schräg.