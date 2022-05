Morddrohungen auf der Polizeistation

In besagtem Fall hatte der Bauarbeiter nicht nur gegen ein Betretungsverbot verstoßen, sondern auch seiner damaligen Noch-Ehefrau in zahlreichen Textnachrichten mit Vergeltungsschlägen gedroht. Als diese im März die Polizei alarmiert und der 35-Jährige auf dem Posten einvernommen wird, eskaliert die Sache erneut. Und so lässt er die Beamten wissen, dass er, sollte er nach der Haft in Österreich bleiben, die Frau totschlagen werde, sollte er sie finden. Was er zwei Tage später auch gegenüber dem Haftrichter der Justizanstalt Feldkirch betont.