Hängebauchschwein auf Linzer Radweg eingefangen

Ein nicht alltäglicher Einsatz beschäftigte die ICARA-Tierrettung gemeinsam mit der Polizei Neue Heimat in Linz, Ein Vietnamesisches Hängebauchschwein war plötzlich im Linzer Süden aufgetaucht und hatte dort für Aufsehen gesorgt. Der Vierbeiner soll einen Radweg in der Nähe der Mündung des Mühlbaches in den Jaukerbach unsicher gemacht haben. Polizisten alarmierten die Tierretter. Bei deren Ankunft buddelte die Schweinedame friedlich neben dem Radweg im Boden und wurde dabei von Polizisten im Zaum gehalten.