Treffen der Altmandatare in der Alten Universität

„Die Gemeinschaft, der Dialog, der persönliche Austausch - all das brauchen wir nun nach zwei Jahren der coronabedingten Distanz als Gesellschaft ganz besonders. Deshalb freut es mich, wieder persönlich so viele Menschen mit geballter und reichhaltiger Erfahrung in der Landespolitik zu treffen. Wenn ich nichts in der Politik gelernt hätte, eines hätte ich gelernt: Das Miteinander reden ist der Schlüssel zum Erfolg. Miteinander heißt, den Dialog zu suchen und nicht auszugrenzen. Für die Menschen in unserem Land ist es wichtig, dass wir weiter gemeinsam an einer guten Zukunft bauen, daher arbeiten wir als Landesregierung konsequent unser Arbeitsprogramm für die Steiermark ab. Das Fundament, die tragfähige Basis dafür, dass die Steiermark heute gut dasteht, wurde in den Jahrzehnten zuvor gelegt. Sie alle haben dazu beigetragen, und dafür danke ich aufs Herzlichste“, betonte der Landeshauptmann.