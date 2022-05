Trainer missbrauchte Schützlinge: Haft, Einweisung

Im Missbrauchsprozess gegen einen Sporttrainer und Tagesvater in Niederösterreich ist am Dienstagnachmittag ein Urteil gefallen: Der Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt, zudem zu einer Einweisung in eine Anstalt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Mann hatte sich laut Anklage über Jahre hinweg an zahlreichen Kinder vergangen.