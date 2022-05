Schallenberg in Skopje: Schreckgespenst Russland

Das EU-Mitglied Bulgarien blockiert den Start der Verhandlungen. Am Vortag hatte Schallenberg daher in Sofia auf Tempo gepocht. In Skopje gab er zu bedenken, dass es beim Ukraine-Krieg auch um den „Angriff auf unser Lebensmodell“ gehe, der auch den Westbalkan betreffe und eine „enorme Sprengkraft“ in sich berge. „Russland kann, ohne einen Schuss abzufeuern, auch andere Regionen schädigen“, hatte der Minister am Montag gesagt.