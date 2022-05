Austria Wien: Der Glaube ist da

Mühsam nährt sich das violette Eichhörnchen. So toll die Austria nämlich in das Frühjahr gestartet war (fünf Siege in Serie), so sehr geht ihr seit dem letzten „Dreier“ (2:1 gegen Wolfsberg am 13. März zum Auftakt der Meisterrunde) zumindest punktemäßig die Luft aus: kein Sieg in den letzten sieben Spielen, nur vier Punkte geholt (viermal 1:1), nie mehr als ein Tor geschossen.