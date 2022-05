Huch-Nacktfotos von Jesse Williams aufgetaucht

Die Inszenierung erzählt die Geschichte des Baseballspielers Darren Lemming, gespielt von Jesse, der offenbart, dass er schwul ist und von seinen Teamkollegen mit massiven Vorurteilen konfrontiert wird. In einer Szene muss sich der Schauspieler vor dem Publikum völlig ausziehen, was er in einem Interview in der „Ellen Degeneres Show“ als „erschreckend“ bezeichnete.