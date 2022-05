Die Welt blickt gebannt auf Roten Platz in Moskau

Ukraine befürchtet heftige Kämpfe um Asowstal

Zu einem Überraschungsbesuch in der Ukraine kam die US-First-Lady Jill Biden. Sie blieb zwei Stunden in der Grenzstadt Uschgorod, sprach mit Flüchtlingen und traf die Ehefrau von Präsident Selenskyj, Olena Selenska. Währenddessen geht der Krieg im Osten und Süden des Landes weiter. Nachdem alle Zivilisten aus dem Stahlwerk Asowstal in der Hafenstadt Mariupol herausgeholt worden sind, befürchtet die Ukraine gnadenlose Kämpfe zwischen ihren dort verschanzten Soldaten und den russischen Truppen.