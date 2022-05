Van der Bellen: „Frieden muss erkämpft werden“

Zwei Jahre lang musste das „Fest der Freude“ anlässlich des Jahrestags der Befreiung Österreichs wegen der Corona-Pandemie in den virtuellen Raum ausweichen. Erst an diesem Sonntagabend konnte man sich wieder in Präsenz am Wiener Heldenplatz zusammenfinden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte in seiner Festrede auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg, dass „Freiheit und Frieden erkämpft, gehütet und bewahrt werden müssen.“