Ein Haus, das voller sauberer Energie steckt

Absolut überzeugende Qualität der Dämmung, hohe Luftdichtigkeit, kluge Nutzung ökologischer Baustoffe und erneuerbarer Energien sowie durchdachter Einsatz zeitgemäßer Heiztechnik - darauf kommt es heutzutage mehr denn je an! Auf dieses feste Fundament gestellt ist das umsichtige Handwerk der in Großpetersdorf ansässigen O.K. Energie Haus GmbH. Der erfolgreiche Betrieb setzt auf Holzbauweise mit Köpfchen.