„An der Unglücksstelle haben alle geweint“

Vollbremsung konnte Crash nicht verhindern

Der Horror-Unfall war, wie berichtet, am Samstag kurz nach 17 Uhr passiert: Ein Ukrainer (34) lenkte den neunsitzigen Ford Transit auf der Herrnholzer Gemeindestraße aus vom Wiesmayr-Bauernhof in der Ortschaft Kronberg kommend Richtung Simbach. Im Fahrzeug saßen noch weitere acht ukrainische Erntehelfer. Zeitgleich näherte sich ein Autofahrer (52) aus Wallern der Kreuzung. Er nahm den Kleinbus zwar wahr und bemerkte aber erst zu spät, dass dessen Lenker keine Anstalten machte, an der Kreuzung anzuhalten. Trotz eingeleiteter Vollbremsung krachte er seitlich gegen den Kleinbus, erwischte ihn zwischen Vorder- und Hinterachse.