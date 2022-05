Ukrainische Erntehelferin bei Autounfall getötet

Der genaue Unfallhergang war zunächst noch unklar, vermutlich dürfte aber der Lenker des Kleinbusses den Vorrang bei der Kreuzung in der Ortschaft Herrnholz in Scharten missachtet haben. Ein querendes Auto prallte gegen den Transporter, der voll besetzte Bus kippte zur Seite. Eine Ukrainerin starb bei dem Unglück, neun Menschen wurden leicht verletzt, sechs davon in Spitäler nach Wels und in den Med Campus III nach Linz gebracht. Der Rettungshubschrauber „C 10“, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, fünf Rettungsmannschaften und das Kriseninterventionsteam waren im Einsatz, so Rot Kreuz-Sprecher Christian Hartl zur „Krone“.