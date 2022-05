99,4-Prozent-Mann | Mister 100 Prozent

Sebastian Kurz, so stand es in der „Krone“, habe zwar „an einigen Tagen alles infrage gestellt“, ehe seine Kampfansage folgte: „Wir halten Gegenwind aus“, er sei nun „stärker und entschlossener“: Ja, so wurde der damalige Bundeskanzler vom ÖVP-Bundesparteitag in St. Pölten zitiert, wo Kurz mit einem sensationellen Wahlergebnis zum 99,4-Prozent-Mann geadelt wurde. Das war - vor nur 250 Tagen! Was seither alles passiert ist, das wissen wir. Aber was noch kommen wird? Wir wissen, dass Karl Nehammer nächsten Samstag in Graz auch nominell zum Bundesparteiobmann gewählt wird. Geschäftsführend hat er dieses Amt bereits seit fünf Monaten inne. Wir wissen, dass die ÖVP seit dem Kurz-Sturz in den Umfragen zehn und mehr Prozentpunkte verloren hat, in den allermeisten Umfragen hinter der SPÖ liegt. Nehammer schleudert es beim versuchten Slalom zwischen Fortsetzung des Kurz-Kurses und der Suche nach einem eigenständigen Weg. Er muss aus dem Schatten des erfolgreichen, aber letztlich abgestürzten Vorgängers treten. Kurz hilft ihm nun, weil er, wie er heute im „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger versichert, sich zur Innenpolitik nicht zu Wort melden wird. Er zitiert dafür Wolfgang Schüssel, der gesagt hat, es brauche „keine Zurufe vom Muppet-Balkon“. Kurz sei „wie in fast allen Fragen“ auch in dieser Frage mit Schüssel einer Meinung. Und vor allem versichert Kurz seinem Nachfolger: „Eine Rückkehr schließe ich für immer aus.“ Damit überlässt er das Scheinwerferlicht allein seinem Nachfolger. Man wird sehen, was dieser daraus machen kann.