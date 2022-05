Bella Hadid zeigt im transparenten Kleid viel Haut

Erst vor wenigen Tagen feierte Bella Hadid im äußerst gewagten Outfit nach der Met Gala in New York weiter. Jetzt verzückt die Model-Beauty ihre Fans schon wieder mit einem freizügigen Look. Auf Instagram postete die 25-Jährige mehrere Bilder, die am Rande eines Magazin-Shootings entstanden waren. Und Bella lässt da im Transparent-Look ganz schön tief blicken.