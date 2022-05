Wurde Boston Terrier Amy gestohlen?

„Ich bin mit meinen Kindern am Mittwoch gegen 16 Uhr nach der Therapie zum Auto gegangen und da ist Amy meinem Sohn aus dem Halsband geschlüpft. Warum sie davon gerannt ist, weiß ich nicht“, erzählt Elisabeth Kircher verzweifelt. „Wir haben alles abgesucht und gewartet. Amy ist wie vom Erdboden verschluckt“, so die verzweifelte Hundebesitzerin, die mit ihren Kindern und Amy in Feldkirchen zu Hause ist.