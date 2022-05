Pflegerin raubte Schmuck und Handtaschen

„Für die Policije“

Am 2. Mai 2022 fanden Passanten in unmittelbarer Nähe des Wohnortes der 45-jährigen Verdächtigen ein in einem Müllsack verpacktes Paket mit der Aufschrift: „Für die Policije“. In diesem Paket befanden sich mehrere der gestohlenen Markenhandtaschen sowie einige der gestohlenen Schmuckstücke. Der Rest der gestohlenen Gegenstände fehlt nach wie vor.