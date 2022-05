Kroatiens Präsident droht nun mit Veto

„Als Staatspräsident, der Kroatien auf dem NATO-Gipfel vertritt, werde ich ein Veto gegen die Einladung einlegen, wenn der Gipfel auf dieser Ebene abgehalten wird", sagte er am Dienstag laut kroatischen Medien mit Bezug auf den für Ende Juni geplanten Gipfel in Madrid. Milanovic will die NATO-Erweiterung von der Wahlreform in Bosnien-Herzegowina abhängig machen und Druck auf die internationale Gemeinschaft ausüben, damit bei den Verhandlungen am Balkan etwas weitergeht.