Hitzeopfer: Ins Rathaus zur Abkühlung

Klimakrise jetzt bekämpfen

„Es gibt also ordentlich viel Arbeit für den Klimastadtrat“, betont derselbe, Jürgen Czernohorszky (SPÖ), bei der Präsentation des Wiener Hitzeaktionsplans. Man könne schließlich nicht so tun, als sei die Klimakrise ein Thema in der Zukunft. „Wir wollen die Stadt klimagerecht machen und alle Wiener dabei mitnehmen“, heißt es weiter. Schließlich könne sich nicht jeder Urlaub am Meer oder eine Klimaanlage leisten.