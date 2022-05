„Wollte nichts mehr essen, nicht mehr schlafen“

Nach einer Pause kehrte sie aber schließlich in den Weltcup zurück. „Wenn ich am Berg bin, ist es der einzige Ort, an dem ich frei atmen kann“, schildert sie. Dort vergisst Shiffrin den Schmerz. Doch „manchmal ist es schwierig, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Das ist Trauer. Das ist Menschsein.“