Jennifer Grey: Schwere Vorwürfe gegen Johnny Depp

„Wir aßen, tranken Jack Daniel’s, lachten uns zu Tode, legten Rauchpausen ein. Er war so lächerlich schön. Und überraschend offen, witzig, schrullig und lieb“, schrieb Grey über ihre Liebe zu Depp. „Aber Johnny pendelte jede Woche zwischen Vancouver und Los Angeles hin und her. Er fing an, regelmäßig in Schwierigkeiten zu geraten: Schlägereien in Bars, Auseinandersetzungen mit Polizisten.“