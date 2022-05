Betrüger nehmen 81-Jähriger riesige Geldsumme ab

Opfer eines schweren Betrugs wurde in der Nacht auf Montag eine Pensionistin in Judendorf-Straßengel nahe Graz: Nachdem sich falsche Polizisten am Telefon das Vertrauen der 81-Jährigen erschlichen hatten, händigte diese ihnen noch in der gleichen Nacht mehr als 100.000 Euro Bargeld aus. Eine erste Spur gibt es bereits.