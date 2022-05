Zehn neue Fallen für Wiener Streunerkatzenprojekt

Streuner werden von Tierfreunden gefüttert

Die TOW nimmt die Meldungen über Streunerkatzen-Sichtungen in der Stadt entgegen und koordiniert das Projekt. „Da es in Wien zahlreiche Tierfreunde gibt, die die Katzen in ihren Revieren mit Futter versorgen, sind die Tiere nicht gezwungen, untertags in der Stadt nach Nahrung zu suchen. So bleiben sie weitgehend unsichtbar.“