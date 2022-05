Dachdecker Eibel schnürte einen Doppelpack

Der 26-jährige Sebastian Eibel brachte die Gastgeber mit einem satten 25-Meter-Schuss in Front. Kurz vor dem Schlusspfiff schnürte der Spengler und Dachdecker einen Doppelpack und stellte auf 2:0. „Er ist ein Goldgriff für Taxenbach“, war Heim-Sektionsleiter David Pfisterer entzückt. „Nach so einem Sieg wollen wir vorne dranbleiben. Aber: Jeder kann jeden schlagen“, sprach Pfisterer den Fünfkampf zwischen Stuhlfelden, Mittersill, Taxenbach, Radstadt und Bruck in der 1. Klasse Süd an. „Es war eine gerechte Niederlage, wir haben uns schwer getan“, wusste Stuhlfelden-Trainer Christoph Huber.