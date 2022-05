Rätselraten um mysteriösen Todesfall vor Garage

Gefunden worden war der Mann bereits am 29. März. Fußgänger entdeckten den reglos am Boden Liegenden gegen 6.20 Uhr vor einem Garagenabgang in der Spitalgasse 12. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt, Einsatzkräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann ins Krankenhaus.