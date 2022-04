Judo: Prominentes Austro-Quartett ohne Medaille!

Die seit 2013 anhaltende Medaillen-Serie der österreichischen Judoka bei Europameisterschaften droht zu reißen! Keiner der vier am Samstag bei den Titelkämpfen in Sofia ins Rennen geschickte ÖJV-Trümpfe stach, Michaela Polleres (-70 kg) verlor ihren Bronze-Kampf am Nachmittag gegen die Französin Margaux Pinot mit Ippon. Für Magdalena Krssakova (-63) und Shamil Borchashvili (-81) wurde es jeweils Rang sieben, Bernadette Graf (-70) blieb nach einer Auftaktniederlage unplatziert.