Rigoros: DNA von Hund führt zu Gackerl-Sünder

Informationstafeln werden aufgestellt, Strafen angedroht. Doch reicht das? Nein, sagt die Politik in Südtirol und nimmt seit heuer Hundebesitzer an die kurze Leine. Was mit der DNA-Datenbank möglich wird, ist rasch erklärt: Bei verschmutzten Wegen rückt ein Vertreter der Behörde aus und nimmt Proben von den Exkrementen. Eine Analyse später sind Hund und Besitzer ausgeforscht. Die Kosten für den Eintrag in das DNA-Register (Anm. 65 Euro) muss der Hundebesitzer tragen. Es gibt Übergangsfristen für die Registrierung.